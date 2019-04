மாவட்ட செய்திகள்

வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு, மின்னணு வாக்குபபதிவு எந்திரங்கள் போலீஸ் பாதுகாப்புடன் அனுப்பி வைக்கப்பட்டன + "||" + For polling centers, Electronic voting machines Were sent to police custody

