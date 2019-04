மாவட்ட செய்திகள்

வாக்குப்பதிவு எந்திரத்தில் கோளாறு: 25 நிமிடங்கள் காத்திருந்து வாக்களித்த அமைச்சர் ஓ.எஸ்.மணியன் + "||" + Voter turnaround: wait for 25 minutes and wait for Minister OM

