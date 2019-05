மாவட்ட செய்திகள்

கரூர் மாரியம்மன் கோவில் தேரோட்டம் அலகு குத்தி வந்து பக்தர்கள் நேர்த்திக்கடன் செலுத்தினர் + "||" + The Karur Mariamman temple devotees come to the temple and pay the devotees to the temple

