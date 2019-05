மாவட்ட செய்திகள்

குன்னூர்-மேட்டுப்பாளையம் சாலையில் சென்றபோது, மோட்டார் சைக்கிள் மீது மரம் முறிந்து விழுந்து ராணுவ வீரர் பலி - சகோதரர் படுகாயம் + "||" + On motorcycle The tree fell apart Soldier killed - Brother injury

குன்னூர்-மேட்டுப்பாளையம் சாலையில் சென்றபோது, மோட்டார் சைக்கிள் மீது மரம் முறிந்து விழுந்து ராணுவ வீரர் பலி - சகோதரர் படுகாயம்