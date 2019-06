மாவட்ட செய்திகள்

21 குண்டுகள் முழங்க அரசு மரியாதையுடன் சொந்த ஊரில் ஜானகிராமன் உடல் அடக்கம்; மு.க.ஸ்டாலின் நேரில் அஞ்சலி + "||" + 21 bombs are buried in the hometown of the city with the respect of the janagraman body Tribute to MK Stalin

21 குண்டுகள் முழங்க அரசு மரியாதையுடன் சொந்த ஊரில் ஜானகிராமன் உடல் அடக்கம்; மு.க.ஸ்டாலின் நேரில் அஞ்சலி