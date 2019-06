மாவட்ட செய்திகள்

வாடிப்பட்டி அருகே மோட்டார் சைக்கிள் மீது லாரி மோதியது; முன்னாள் ராணுவ வீரர் மனைவியுடன் பலி + "||" + Truck collides with motorcycle; former army soldier dies with his Wife

