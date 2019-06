மாவட்ட செய்திகள்

வால்பாறையில் வளர்ச்சிப்பணிகளை உடனே செய்து முடிக்க வேண்டும்; ஆய்வுக்கூட்டத்தில் கஸ்தூரி வாசு எம்.எல்.ஏ.வற்புறுத்தல் + "||" + Development work on the wall should be completed immediately

வால்பாறையில் வளர்ச்சிப்பணிகளை உடனே செய்து முடிக்க வேண்டும்; ஆய்வுக்கூட்டத்தில் கஸ்தூரி வாசு எம்.எல்.ஏ.வற்புறுத்தல்