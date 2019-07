மாவட்ட செய்திகள்

தொப்பம்பட்டி பகுதியில், சொந்த செலவில் குளத்தை தூர்வாரிய ஊராட்சி செயலர்கள் + "||" + Thoppampatti area, Excavate the pool at own cost Panchayat Secretaries

