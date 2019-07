மாவட்ட செய்திகள்

கோத்தகிரி பேரூராட்சி அலுவலகம் அருகே, குடியிருப்பு பகுதியில் முகாமிட்டுள்ள காட்டெருமைகள் - பொதுமக்கள் பீதி + "||" + Near the Kotagiri Beverage Office Wild buffaloes encamped in the residential area

கோத்தகிரி பேரூராட்சி அலுவலகம் அருகே, குடியிருப்பு பகுதியில் முகாமிட்டுள்ள காட்டெருமைகள் - பொதுமக்கள் பீதி