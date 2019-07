மாவட்ட செய்திகள்

இருசக்கர வாகனத்தில் ஹெல்மெட் அணிந்து வந்தவர்களுக்கு மரக்கன்று போலீஸ் துணை கமிஷனர் வழங்கினார் + "||" + The deputy commissioner of police gave wooden poles to those wearing helmets in a two-wheeler

இருசக்கர வாகனத்தில் ஹெல்மெட் அணிந்து வந்தவர்களுக்கு மரக்கன்று போலீஸ் துணை கமிஷனர் வழங்கினார்