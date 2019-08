மாவட்ட செய்திகள்

பள்ளி கழிவறை சுவர் இடிந்து, படுகாயம் அடைந்த மாணவிக்கு மேல்சிகிச்சைக்கு ஏற்பாடு + "||" + School toilet wall Arrange for over-treatment for the injured student

