மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடியில் மக்கள் குறை தீர்க்கும் கூட்டம்: பாபநாசம் அணையில் இருந்து விவசாயத்துக்கு தண்ணீர் திறக்க வேண்டும் - கலெக்டரிடம் விவசாயிகள் மனு + "||" + Tuticorin People Less solving Meeting Open water for agriculture from Papanasam Dam Farmers petition to the Collector

தூத்துக்குடியில் மக்கள் குறை தீர்க்கும் கூட்டம்: பாபநாசம் அணையில் இருந்து விவசாயத்துக்கு தண்ணீர் திறக்க வேண்டும் - கலெக்டரிடம் விவசாயிகள் மனு