மாவட்ட செய்திகள்

ஆரல்வாய்மொழி அருகே பள்ளிக்கூட வேனின் சக்கரங்கள் கழன்று ஓடியதால் பரபரப்பு ; 20 மாணவர்கள் அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பினர் + "||" + Wheels of school van dismantled while running at Auralvaimozhi

ஆரல்வாய்மொழி அருகே பள்ளிக்கூட வேனின் சக்கரங்கள் கழன்று ஓடியதால் பரபரப்பு ; 20 மாணவர்கள் அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பினர்