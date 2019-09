மாவட்ட செய்திகள்

மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகதொலைநெறி தொடர் கல்வி இயக்ககத்தில் மாணவர் சேர்க்கை நீட்டிப்புபதிவாளர் தகவல் + "||" + Manomanyam Sundaranar University Extension of Student Admissions in the Fax Series Educational Drive

