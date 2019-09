மாவட்ட செய்திகள்

விருதுநகர் பழைய பஸ் நிலையத்தில் இருந்து ரெயில் நிலையத்துக்கு கூடுதல் பஸ்களை இயக்க வேண்டும் - கலெக்டர் சிவஞானம் உத்தரவு + "||" + From the old bus station in Virudhunagar Additional buses to the train station Collector Sivagnanam orders

