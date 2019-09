மாவட்ட செய்திகள்

ஓடுதளத்தில் சென்றபோது கண்டறியப்பட்டது: மலேசியா புறப்பட்ட விமானத்தில் தொழில்நுட்ப கோளாறு + "||" + When found on the runway: Technology Disruption on Malaysia Airlines Flight

ஓடுதளத்தில் சென்றபோது கண்டறியப்பட்டது: மலேசியா புறப்பட்ட விமானத்தில் தொழில்நுட்ப கோளாறு