மாவட்ட செய்திகள்

லோயர்கேம்ப்-குமுளி மலைப்பாதையில் தடுப்புச்சுவரில் மோதி நின்ற லாரியால் போக்குவரத்து பாதிப்பு + "||" + Lower Campemp-Kumuli Mountain Pass By the lorry that collided with the barricade Traffic impact

லோயர்கேம்ப்-குமுளி மலைப்பாதையில் தடுப்புச்சுவரில் மோதி நின்ற லாரியால் போக்குவரத்து பாதிப்பு