மாவட்ட செய்திகள்

புதுவை அருகே பதற்றம்: பயங்கர ஆயுதங்களுடன் நடுக்கடலில் மீனவர்கள் மோதல்; போலீஸ் துப்பாக்கி சூடு + "||" + Near Pondicherry armed conflict at sea with the fishermen; Police firing

புதுவை அருகே பதற்றம்: பயங்கர ஆயுதங்களுடன் நடுக்கடலில் மீனவர்கள் மோதல்; போலீஸ் துப்பாக்கி சூடு