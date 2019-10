மாவட்ட செய்திகள்

நீலகிரி மாவட்டத்தில் தொடர்மழை 5-வது முறையாக பில்லூர் அணை நிரம்பியது - 4 மதகுகளில் தண்ணீர் திறப்பு + "||" + For the 5th consecutive year in the Nilgiris district, The Bilur Dam is full

நீலகிரி மாவட்டத்தில் தொடர்மழை 5-வது முறையாக பில்லூர் அணை நிரம்பியது - 4 மதகுகளில் தண்ணீர் திறப்பு