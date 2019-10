மாவட்ட செய்திகள்

மக்கள் குறைதீர் கூட்டத்தில் சாலை-வடிகால் வசதி கேட்டு பொதுமக்கள் மனு + "||" + Public Grievances The crowd Asking for road-drainage Public Petition

மக்கள் குறைதீர் கூட்டத்தில் சாலை-வடிகால் வசதி கேட்டு பொதுமக்கள் மனு