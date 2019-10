மாவட்ட செய்திகள்

வழக்கு விசாரணைக்காக ஊட்டி கோர்ட்டில் மாவோயிஸ்டு ஆஜர்; மத்திய அரசுக்கு எதிராக கோஷமிட்டதால் பரபரப்பு + "||" + Maoist Azhar in Ooty Court for trial; Slogan against the central government

வழக்கு விசாரணைக்காக ஊட்டி கோர்ட்டில் மாவோயிஸ்டு ஆஜர்; மத்திய அரசுக்கு எதிராக கோஷமிட்டதால் பரபரப்பு