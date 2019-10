மாவட்ட செய்திகள்

பயனற்ற ஆழ்துளை கிணறுகள் மூடப்படாமல் இருந்தால் கடும் நடவடிக்கை - கலெக்டர் கதிரவன் எச்சரிக்கை + "||" + Strict action if ineffective bore wells are not closed - collector warning

பயனற்ற ஆழ்துளை கிணறுகள் மூடப்படாமல் இருந்தால் கடும் நடவடிக்கை - கலெக்டர் கதிரவன் எச்சரிக்கை