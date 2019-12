மாவட்ட செய்திகள்

வடகர்நாடகத்தில்கலசா-பண்டூரி குடிநீர் திட்டத்தை செயல்படுத்த அனுமதிகர்நாடக அரசுக்கு, மத்திய மந்திரி பிரகாஷ் ஜவடேகர் கடிதம் + "||" + Letter from Union Minister Prakash Javadekar to the Government of Karnataka

வடகர்நாடகத்தில்கலசா-பண்டூரி குடிநீர் திட்டத்தை செயல்படுத்த அனுமதிகர்நாடக அரசுக்கு, மத்திய மந்திரி பிரகாஷ் ஜவடேகர் கடிதம்