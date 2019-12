மாவட்ட செய்திகள்

புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தின்போது பெண்களை கேலி-கிண்டல் செய்தால் கடும் நடவடிக்கை - போலீஸ் கமி‌‌ஷனர் தீபக் டாமோர் எச்சரிக்கை + "||" + During the New Year's celebration Strict action if teasing women

புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தின்போது பெண்களை கேலி-கிண்டல் செய்தால் கடும் நடவடிக்கை - போலீஸ் கமி‌‌ஷனர் தீபக் டாமோர் எச்சரிக்கை