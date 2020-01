மாவட்ட செய்திகள்

சரிசெய்யப்பட்ட அடுப்பு எரிகிறதா என சரிபார்த்தபோது கியாஸ் சிலிண்டர் வெடித்து கணவன்-மனைவி உள்பட 3 பேர் படுகாயம் + "||" + When checking if the adjusted oven is burning Explosion of the chassis cylinder 3 persons including husband and wife injured

சரிசெய்யப்பட்ட அடுப்பு எரிகிறதா என சரிபார்த்தபோது கியாஸ் சிலிண்டர் வெடித்து கணவன்-மனைவி உள்பட 3 பேர் படுகாயம்