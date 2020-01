மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்ட பஞ்சாயத்து வளர்ச்சி பணிகளை கிராம பஞ்சாயத்து மூலம் செயல்படுத்த வேண்டும்; கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நடந்த முதல் கூட்டத்தில் தீர்மானம் + "||" + District panchayat development works should be implemented through gram panchayats

மாவட்ட பஞ்சாயத்து வளர்ச்சி பணிகளை கிராம பஞ்சாயத்து மூலம் செயல்படுத்த வேண்டும்; கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நடந்த முதல் கூட்டத்தில் தீர்மானம்