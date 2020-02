மாவட்ட செய்திகள்

பேரூராட்சி செயல் அதிகாரிக்கு கண்டனம்: பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்பட்டதால் அரசுபணியாளர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் ரத்து - தஞ்சை கலெக்டர் அலுவலகம் முன்பு விளக்க கூட்டம் நடந்தது + "||" + Because of the agreement in the negotiations Government employees protest canceled

பேரூராட்சி செயல் அதிகாரிக்கு கண்டனம்: பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்பட்டதால் அரசுபணியாளர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் ரத்து - தஞ்சை கலெக்டர் அலுவலகம் முன்பு விளக்க கூட்டம் நடந்தது