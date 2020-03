மாவட்ட செய்திகள்

மானூர் அருகே மோட்டார்சைக்கிளில் இருந்து விழுந்து மின்வாரிய ஊழியர் சாவு நாய் குறுக்கே பாய்ந்தால் பரிதாபம் + "||" + Near Manur Falling from the motorcycle The death of the employee

மானூர் அருகே மோட்டார்சைக்கிளில் இருந்து விழுந்து மின்வாரிய ஊழியர் சாவு நாய் குறுக்கே பாய்ந்தால் பரிதாபம்