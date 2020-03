மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கு உத்தரவை மீறி பொது இடத்தில் சுற்றி திரிந்தவர்களை எச்சரித்து அனுப்பிய போலீசார் + "||" + In violation of the curfew Wandering around in public space The police who warned

ஊரடங்கு உத்தரவை மீறி பொது இடத்தில் சுற்றி திரிந்தவர்களை எச்சரித்து அனுப்பிய போலீசார்