மாவட்ட செய்திகள்

பாவூர்சத்திரம் தினசரி மார்க்கெட் மீண்டும் திறப்பு - அதிகாரிகள் ஆலோசனை கூட்டத்தில் முடிவு + "||" + Pavoorchatram Daily Market Re-Opening The decision of the officials consultative meeting

பாவூர்சத்திரம் தினசரி மார்க்கெட் மீண்டும் திறப்பு - அதிகாரிகள் ஆலோசனை கூட்டத்தில் முடிவு