மாவட்ட செய்திகள்

144 தடை உத்தரவை மீறிய 7 பேரின் வாகனம், ஓட்டுனர் உரிமம் நிரந்தரமாக ரத்து - கலெக்டர் அதிரடி நடவடிக்கை + "||" + 144 in violation of the injunction Permanent revocation of driving vehicle of 7 persons Collector Action

144 தடை உத்தரவை மீறிய 7 பேரின் வாகனம், ஓட்டுனர் உரிமம் நிரந்தரமாக ரத்து - கலெக்டர் அதிரடி நடவடிக்கை