மாவட்ட செய்திகள்

சீர்காழி அருகே கோவிலின் உச்சியில் கையில் சூலம் ஏந்தி ரத்த காயங்களுடன் நின்ற பெண் - பத்திரமாக மீட்கப்பட்டார் + "||" + On top of the temple near Sirkazhi Carry the needle in the hand A woman with blood stains

சீர்காழி அருகே கோவிலின் உச்சியில் கையில் சூலம் ஏந்தி ரத்த காயங்களுடன் நின்ற பெண் - பத்திரமாக மீட்கப்பட்டார்