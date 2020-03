மாவட்ட செய்திகள்

4 நாட்களில் 45 இடங்களில் நடந்தது: குமரி மாவட்டம் முழுவதும் கிருமி நாசினி தெளிக்கும் பணி - கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கையில் தீயணைப்பு படையினர் தீவிரம் + "||" + Held 45 places in 4 days: Throughout the Kumari district Antiseptic spraying work

4 நாட்களில் 45 இடங்களில் நடந்தது: குமரி மாவட்டம் முழுவதும் கிருமி நாசினி தெளிக்கும் பணி - கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கையில் தீயணைப்பு படையினர் தீவிரம்