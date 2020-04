மாவட்ட செய்திகள்

கதக்கில் 80 வயது மூதாட்டி உயிரிழப்பு: கர்நாடகத்தில் கொரோனா பலி 6 ஆக உயர்வு - ஒரே நாளில் 16 பேர் பாதிப்பு + "||" + 80-year-old grandmother dies in Kathak Coronal death toll rises to 6 in Karnataka 16 people affected in a single day

கதக்கில் 80 வயது மூதாட்டி உயிரிழப்பு: கர்நாடகத்தில் கொரோனா பலி 6 ஆக உயர்வு - ஒரே நாளில் 16 பேர் பாதிப்பு