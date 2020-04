மாவட்ட செய்திகள்

16 ஆண்டுகளுக்கு பின் தாயுடன் இணைந்த மகன்; சாத்தூர் அருகே நெகிழ்ச்சி சம்பவம் + "||" + Son reunited with mother after 16 years; Incident near Sattur

16 ஆண்டுகளுக்கு பின் தாயுடன் இணைந்த மகன்; சாத்தூர் அருகே நெகிழ்ச்சி சம்பவம்