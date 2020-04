மாவட்ட செய்திகள்

மணவாளக்குறிச்சி பகுதியில்கூண்டுகள் வைத்தும் சிக்காத மர்ம விலங்கை பிடிக்க வனத்துறை தீவிரம்கண்காணிப்பு கேமராக்கள் அமைத்து நடவடிக்கை + "||" + The intensity of the forest department to catch the mysterious creature that does not cage

மணவாளக்குறிச்சி பகுதியில்கூண்டுகள் வைத்தும் சிக்காத மர்ம விலங்கை பிடிக்க வனத்துறை தீவிரம்கண்காணிப்பு கேமராக்கள் அமைத்து நடவடிக்கை