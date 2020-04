மாவட்ட செய்திகள்

குறை மாதத்தில் 900 கிராம் எடையுடன் பிறந்தபச்சிளம் குழந்தையை நலம் பெற செய்த அரசு மருத்துவமனை டாக்டர்கள் + "||" + Born at a low birth weight of 900 g Doctors at the Government Hospital who have done well

குறை மாதத்தில் 900 கிராம் எடையுடன் பிறந்தபச்சிளம் குழந்தையை நலம் பெற செய்த அரசு மருத்துவமனை டாக்டர்கள்