மாவட்ட செய்திகள்

புதிதாக யாருக்கும் தொற்று இல்லை:குமரியில் கொரோனா பாதித்த பகுதியில் தடை நீங்குவது எப்போது?அதிகாரி தகவல் + "||" + When is the ban on corona affected in Kumari? Official Information

புதிதாக யாருக்கும் தொற்று இல்லை:குமரியில் கொரோனா பாதித்த பகுதியில் தடை நீங்குவது எப்போது?அதிகாரி தகவல்