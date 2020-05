மாவட்ட செய்திகள்

நாகை மாவட்டத்தில்280 பேருக்கு பரிசோதனை முடிவுகள் நிலுவையில் உள்ளதுகலெக்டர் பிரவீன்நாயர் தகவல் + "||" + In the Nagai district There are 280 pending test results

நாகை மாவட்டத்தில்280 பேருக்கு பரிசோதனை முடிவுகள் நிலுவையில் உள்ளதுகலெக்டர் பிரவீன்நாயர் தகவல்