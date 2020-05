மாவட்ட செய்திகள்

கூடங்குளம் அணுமின் நிலையம் செல்வதற்காக ரஷிய விஞ்ஞானிகள் 6 பேர் தனி விமானத்தில் மதுரை வந்தனர் கொரோனா பரிசோதனை நடத்தப்பட்டது + "||" + Six Russian scientists arrived in Madurai on a separate plane Corona testing conducted

