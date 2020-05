மாவட்ட செய்திகள்

கோபி பகுதியில் ஊரடங்கால் வத்தல், வடகம் பொருட்கள் விற்பனையாகாமல் தேக்கம் + "||" + Curfew in the gobi area,Vathal, vadagam are not selling and products are stac

கோபி பகுதியில் ஊரடங்கால் வத்தல், வடகம் பொருட்கள் விற்பனையாகாமல் தேக்கம்