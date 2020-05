மாவட்ட செய்திகள்

வெளியூரில் இருந்து வியாபாரிகள் வராததால்மண்டியில் வாழைத்தார்கள் தேக்கம்விவசாயிகள் வேதனை + "||" + Due to the absence of merchants from outside Valaittarkal stagnation in Mandi

வெளியூரில் இருந்து வியாபாரிகள் வராததால்மண்டியில் வாழைத்தார்கள் தேக்கம்விவசாயிகள் வேதனை