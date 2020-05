மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா பரவுதலை தடுக்கஅனைத்துத்துறை அதிகாரிகளும் ஒருங்கிணைந்து தீவிர கண்காணிப்புஅமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ பேட்டி + "||" + To prevent corona spread Intensive surveillance by all departmental authorities

கொரோனா பரவுதலை தடுக்கஅனைத்துத்துறை அதிகாரிகளும் ஒருங்கிணைந்து தீவிர கண்காணிப்புஅமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ பேட்டி