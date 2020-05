மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் வருகிற 1-ந் தேதி முதல் கோவில்கள் உள்பட வழிபாட்டு தலங்கள் திறப்பு - முதல்-மந்திரி எடியூரப்பா அறிவிப்பு + "||" + Coming to Karnataka from 1st Opening of places of worship including temples First-Minister Yeddyurappa Announced

