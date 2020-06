மாவட்ட செய்திகள்

முத்துப்பேட்டைஅரசு மருத்துவமனையில் பிறந்த குழந்தைக்கு இதய பிரச்சினைதாமதமாக 108 ஆம்புலன்ஸ் வந்ததால் உயிரிழந்ததாக புகார் + "||" + Heart problem for a newborn in a government hospital Late 108 ambulances arrived and reportedly died

