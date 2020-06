மாவட்ட செய்திகள்

அடுத்த மாதம் மகள் திருமணம் நடக்க இருந்த நிலையில்கால்வாயில் மூழ்கி தொழிலாளி சாவுதாழக்குடி அருகே பரிதாபம் + "||" + Having a daughter's wedding next month Worker dies by drowning in canal

