மாவட்ட செய்திகள்

பெரிய மார்க்கெட் காய்கறி கடைகளை ஏ.எப்.டி. மைதானத்துக்கு மாற்ற நடவடிக்கை ; கலெக்டர் தலைமையில் அதிகாரிகள் ஆய்வு + "||" + Steps to turn big market vegetable stores into AFT stadium; Examine the officers led by the Collector

பெரிய மார்க்கெட் காய்கறி கடைகளை ஏ.எப்.டி. மைதானத்துக்கு மாற்ற நடவடிக்கை ; கலெக்டர் தலைமையில் அதிகாரிகள் ஆய்வு