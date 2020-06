மாவட்ட செய்திகள்

16 வயது சிறுமிக்கு காதல் கடிதம் கொடுத்த முதியவர் கைது - போக்சோ சட்டத்தில் நடவடிக்கை + "||" + For a 16 year old girl Old man arrested for giving love letter - Action on Pokso Law

16 வயது சிறுமிக்கு காதல் கடிதம் கொடுத்த முதியவர் கைது - போக்சோ சட்டத்தில் நடவடிக்கை