மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில்அடுத்த 30 நாட்களில் கொரோனா பாதிப்பு 2 மடங்காக அதிகரிக்கும்சுகாதாரத்துறை மந்திரி ஸ்ரீராமுலு அதிர்ச்சி தகவல் + "||" + In Karnataka Corona vulnerability over the next 30 days Will increase 2 times

கர்நாடகத்தில்அடுத்த 30 நாட்களில் கொரோனா பாதிப்பு 2 மடங்காக அதிகரிக்கும்சுகாதாரத்துறை மந்திரி ஸ்ரீராமுலு அதிர்ச்சி தகவல்