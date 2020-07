மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லிக்குப்பம் அருகேபாசன வாய்க்காலை ஆக்கிரமித்து பயிரிட்டிருந்த வாழைகள் வெட்டி அகற்றம் + "||" + Near Nellikuppam Cutting and removing of bananas that had occupied the irrigation canal

நெல்லிக்குப்பம் அருகேபாசன வாய்க்காலை ஆக்கிரமித்து பயிரிட்டிருந்த வாழைகள் வெட்டி அகற்றம்